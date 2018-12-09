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Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0

Voleybol Efeler Ligi’nin 9. haftasında Halkbank, Arkas Spor’u 3-0 mağlup etti.

09 Aralık 2018 Pazar 16:17
Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0

 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlhami Şenyurt, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Abdullah Çam, Furkan Aydın)

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Caner Ergül, Bravo, Burak Çevik, Muhammet Kaya)

Setler: 25-20, 32-30, 25-18

Süre: 92 dakika (28, 38, 26)

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:17
  1. Aydın
  2. Arkas Spor
  3. Efeler Ligi
  4. Halkbank
  5. Voleybol

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