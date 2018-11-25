Voleybol: Efeler Ligi
- İnegöl Belediyespor: 3 - Arkas Spor: 225 Kasım 2018 Pazar 19:33
Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Bağde
İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Çınar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)
Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis, Yiğit Gülmezoğlu, Matic (Burak Mert, Paulo, Muhammet Kaya)
Setler: 20-25, 25-18, 29-27, 17-25, 15-13
Süre: 136 dakika (26, 26, 35, 23, 26 )
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
YORUM YAZ