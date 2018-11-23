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Voleybol: Efeler Ligi

- Jeopark Kula Belediyespor: 0 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

23 Kasım 2018 Cuma 19:29
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Kula

Hakemler: Zafer Özmen, Ahmet Çenesiz

Jeopark Kula Belediyespor: Jekic, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Emir Boran Gökçınar, Bünyamin Aslan, Selim Yıldırım

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Serhat Coşkun, İbrahim Emet (Erdem Sonat)

Setler: 10-25, 14-25, 15-25

Süre: 60 dakika(19, 20, 21)


MANİSA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:29
  1. Efeler Ligi
  2. İstanbul Büyükşehir B.S.K
  3. Jeopark Kula Belediyespor
  4. KULA

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