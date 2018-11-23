Voleybol: Efeler Ligi
- Jeopark Kula Belediyespor: 0 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 323 Kasım 2018 Cuma 19:29
Salon: Kula
Hakemler: Zafer Özmen, Ahmet Çenesiz
Jeopark Kula Belediyespor: Jekic, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Emir Boran Gökçınar, Bünyamin Aslan, Selim Yıldırım
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Serhat Coşkun, İbrahim Emet (Erdem Sonat)
Setler: 10-25, 14-25, 15-25
Süre: 60 dakika(19, 20, 21)
MANİSA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
YORUM YAZ