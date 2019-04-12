Voleybol: Bayanlar 1. Lig final etabı - Sarıyer Belediyespor: 2 - Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt: 3- PTT: 1 - İlbank: 3



ESKİŞEHİR (AA) - Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları, Eskişehir'de başladı. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında Sarıyer Belediyespor ile Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt karşılaştı. Sarıyer Belediyespor, ilk seti 25-22, ikinci seti ise 25-15 kazandı. Üçüncü seti 25-22, dördüncü seti ise 25-16 alan Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, karşılaşmayı tie-break setine taşıdı. Bu seti de 15-11 kazanan Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Günün ikinci karşılaşmasında ise PTT ile İlbank karşı karşıya geldi. Maçın ilk setini İlbank 25-22 kazanırken, PTT ikinci seti 25-12 aldı. Üçüncü ve dördüncü seti 25-20 alan İlbank, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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