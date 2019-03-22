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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2- Yarı finale yükselen ilk takım Galatasaray HDI Sigorta oldu

22 Mart 2019 Cuma 14:18
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Ayata, Serhat Büyükpamukçu

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Buse Kayacan, Melike Yılmaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Lopez, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Ezgi Akyaldız, Ceyda Durukan)

Setler: 25-18, 22-25, 21-25, 25-15, 15-8

Süre: 117 dakika (26, 26, 27, 23, 15)


İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da son sette yüzüne top gelen Fulden Ural oyuna devam edemedi.

Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor maçının galibiyle karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:18
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Galatasaray HDI Sigorta
  3. Kadınlar Kupa Voley
  4. Voleybol

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