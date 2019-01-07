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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Türk Hava Yolları: 3 - Halkbank: 1

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:32
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Enright, Su Zent, Havlickova, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Duygu Arslan, Berin Yıldırım, Mislina Kılıç)

Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan)

Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 25-23

Süre:114 Dakika (25, 29, 30, 30)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-1 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, final grubunda Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:32
  1. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
  2. Halkbank
  3. Türk Hava Yolları
  4. Voleybol

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