Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
- Türk Hava Yolları: 3 - Halkbank: 107 Ocak 2019 Pazartesi 19:32
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Enright, Su Zent, Havlickova, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Duygu Arslan, Berin Yıldırım, Mislina Kılıç)
Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan)
Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 25-23
Süre:114 Dakika (25, 29, 30, 30)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-1 yendi.
İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, final grubunda Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.
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