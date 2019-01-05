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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:12
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley


Salon:Anafartalar

Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

Beşiktaş: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Janset Cemre Erkul, Rira Erlalelitepe, ZeynepÜzen)

Setler: 21-25, 20-25, 25-12, 23-25

Süre: 106 dakika(27, 30, 20, 29)


ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Beşiktaş, deplasmandaÇanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı8 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:12
  1. Beşiktaş
  2. Çanakkale
  3. Çanakkale Belediyespor
  4. Kupa Voley
  5. Voleybol

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