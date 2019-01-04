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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Halkbank: 0 - Türk Hava Yolları: 3

04 Ocak 2019 Cuma 20:22
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Erkan Sarı

Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Simon, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan, Eylül Akarçeşme)

Türk Hava Yolları: Su Zent, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Havlickova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Cor, Yağmur Mislina Kılıç)

Setler: 16-25, 18-25, 19-25

Süre: 82 dakika (25, 26, 31)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.

Serinin ikinci karşılaşması 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:22
  1. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
  2. Halkbank
  3. Türk Hava Yolları
  4. Voleybol

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