Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
- Halkbank: 0 - Türk Hava Yolları: 304 Ocak 2019 Cuma 20:22
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Erkan Sarı
Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Simon, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan, Eylül Akarçeşme)
Türk Hava Yolları: Su Zent, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Havlickova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Cor, Yağmur Mislina Kılıç)
Setler: 16-25, 18-25, 19-25
Süre: 82 dakika (25, 26, 31)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Serinin ikinci karşılaşması 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.
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