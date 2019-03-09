Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Malatya'da düzenlenecek kupanın final etabında maç programı belli oldu



İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri, 15 Mart Cuma günü Malatya Merkez Spor Salonu’nda başlayacak. Kupanın birinci günündeki çeyrek final maç programı şöyle: 15 Mart Cuma: 12.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 14.00 Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne 16.30 Halkbank-Ziraat Bankası 18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe 16 Mart Cumartesi: 14.00 1. yarı final maçı (Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı galibi/ Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne maçı galibi) 17.00 2. yarı final maçı (Halkbank-Ziraat Bankası maçı galibi / Arkas Spor-Fenerbahçe maçı galibi) Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kupada şampiyon olacak ekip, gelecek sezon CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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