Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Arhavi Belediyespor: 1- Tokat Belediye Plevne: 323 Aralık 2018 Pazar 18:00
Salon: Arhavi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic, Alper Özdemir (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Hilmi Kaan Çiçek, Orçun Ergün, Murat Palavar, Hamdi Erkan)
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Halil İbrahim Akşeker, Turgay Doğan, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Urun, Mert Tetik)
Setler: 25-27, 31-29, 20-25, 17-25
Süre: 115 dakika (32,35,24,24)
ARTVİN (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap ilk maçında Tokat Belediye Plevne deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3 -1 mağlup etti.
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