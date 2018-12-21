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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

- Kupada birinci etap ilk maçları, yarın ve 23 Aralık Pazar günü oynanacak

21 Aralık 2018 Cuma 10:57
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley


İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de birinci etap karşılaşmaları yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada birinci etap müsabakaları yarın ve 23 Aralık Pazar günü oynanacak.

Birinci etapta rövanş maçları ise 26-27 Aralık'ta yapılacak. İki maç sonunda puan eşitliğinin olması halinde finallere kalacak takım, 15 sayılık altın set uygulamasının ardından belli olacak.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de birinci etap ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

16.00 Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe (TVF Başkent)

23 Aralık Pazar:

15.00 Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:57
  1. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
  2. birinci etap
  3. Voleybol

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