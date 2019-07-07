Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı - Türkiye: 1 - Çin: 3- Milliler, organizasyonda 4'üncü oldu

ANKARA (AA) - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının üçüncülük maçında Çin'e 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında ev sahibi takım ile karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 23-25, 15-25, 25-20 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup ayrıldı. Böylece Çin bronz madalyanın sahibi olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı. Türkiye, geçen yıl organizasyonunun finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek gümüş madalya almıştı.







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