Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3 Voleybol 1.

Voleybol 1. Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Akkuş Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Alanya Belediyespor 3-2 kazandı.



Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: Ali Erdal Tezer xx, Gürhan Gül xx

Akkuş Belediyespor: Burak Eser xx, Mehmet Bebek xx, Taoufiq Elasri xxx, Osman Çağlar Göksu xx, Taha Sabah xxx, Furkan Gök xx, Samet Gümüş xx, Alperen Ova xxx, Muzaffer Birgenç xx, Utku Çağlar Gülmez xx

Alanya Belediyespor: Metin Baran Taşkıran xx, Kahnamouee Haddadee xx, Mehmet Uğur Bezici xxx, Hür Tatlıcı xx, Denise Fazulov xx, Emircan Başarır xxx, Fatih Barış xx, Ediz Kaan Fırıncıoğlu xxx, Fikri Berber xx

Setler: 25-22, 20-25, 17-25, 25-22, 12-15

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