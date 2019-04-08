Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3
Voleybol 1.08 Nisan 2019 Pazartesi 14:13
Voleybol 1. Lig Erkekler Yarı Final 3.gün maçında Akkuş Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Alanya Belediyespor 3-2 kazandı.
Salon: Kayseri Atatürk
Hakemler: Ali Erdal Tezer xx, Gürhan Gül xx
Akkuş Belediyespor: Burak Eser xx, Mehmet Bebek xx, Taoufiq Elasri xxx, Osman Çağlar Göksu xx, Taha Sabah xxx, Furkan Gök xx, Samet Gümüş xx, Alperen Ova xxx, Muzaffer Birgenç xx, Utku Çağlar Gülmez xx
Alanya Belediyespor: Metin Baran Taşkıran xx, Kahnamouee Haddadee xx, Mehmet Uğur Bezici xxx, Hür Tatlıcı xx, Denise Fazulov xx, Emircan Başarır xxx, Fatih Barış xx, Ediz Kaan Fırıncıoğlu xxx, Fikri Berber xx
Setler: 25-22, 20-25, 17-25, 25-22, 12-15
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