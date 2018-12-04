Vodafone'dan yeni V-Araba ürünü

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un yeni V-Araba ürünü ile araç sahipleri otomobillerini uzaktan takip edebilecek.

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre, V-Yaşam markası altında Arvento iş birliğiyle sunulan V-Araba ile araç sahipleri otomobillerini uzaktan takip ederek, güvende olup olmadığını anlayabilecek.

V-Yaşam mobil uygulamasıyla kurulabilen V-Araba ile araç sahipleri, araçlarını nereye park ettiklerini "Aracımı Bul" moduyla hatırlayabilecek.

Araç sahipleri, uygulamanın "Park Modu" ile araçlarının bulunduğu yerden hareket ettirilmesi halinde uyarı mesajı alacak. Öte yandan "Seyahat Modu" ile seyahat geçmişini takip edebilecek, "Vale Modu" ile de araçlarını izleyebilecek ve nereye park edildiğini görebilecek.

"Servis Modu" ise araçların servis durumunu takip ederek arıza durumunda mesaj alabiliyor.

Vodafone, V-Araba için ayda 10 liradan V-Yaşam Tarifesi de sunuluyor. V-Yaşam Tarifesi'ne ek ayda 49 liraya 12 ay taksitle alınabilen V-Araba, Vodafone mağazalarından ya da Vodafone'un V-Yaşam web mağazasından temin edilebiliyor.

V-Yaşam Tarifesi, yurt dışında "Her Şey Dahil Pasaport"un geçerli olduğu 45 ülkede ek ücret ödemeden kullanılabiliyor.

