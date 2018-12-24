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Vodafone'danhotspot açıklaması

Vodafone:-"Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor"

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:22
Vodafone'danhotspot açıklaması

İSTANBUL (AA) - Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:22
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