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Vodafone'dan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na destek

Vodafone'un Instagram üzerinden Beşiktaşlılara sorduğu "Kadın futbol takımımız geçen sene kaç puanla şampiyon olmuştur?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Hollanda'da oynadığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk maç heyecanını yerinde yaşadı

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
Vodafone'dan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na destek

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal Hareketi, abonelerine kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş JK ile "Türk spor tarihinin en büyük" sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerini takımla buluşturmayı sürdürüyor.

Vodafone, Instagram hesabı üzerinden Beşiktaşlılara sorduğu "Kadın futbol takımımız geçen sene kaç puanla şampiyon olmuştur?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen Muhammed Uçak, Ayşe Karagenç ve Evra Aslın'ı, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na destek için Hollanda'ya götürdü.

Vodafone KaraKartallı taraftarlar, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başararak tarihinde ilk kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın devler ligindeki ilk maçını canlı izleme şansı yakaladı.

Hollanda'nın Enschede kentinde yapılan maçta Beşiktaş Kadın Futbol takımı Polonya ligi şampiyonu Gornik Leczna ile karşı karşıya geldi.


- Avrupa'nın en iyi kadın futbol takımlarıyla mücadele edecek


2018-2019 yılı Türkiye Kadınlar Futbol Ligi Şampiyonu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en iyi kadın futbol takımlarıyla mücadele edecek.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, ikinci maçını 10 Ağustos'ta Hollandalı Twente Vrouwen takımıyla, üçüncü maçını ise 13 Ağustos'ta Ermenistan'ın Alashkert Kadın Futbol Takımı ile oynayacak.


- Beşiktaş JK'ya 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı


Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone'un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 liralık destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor. Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB'lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK'nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 liralık destek paketinde 250 MB ve 9 liralık destek paketinde 500 MB oranında "Galibiyet Primi", takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, "Ayın Sürprizi" gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 11 milyon lirayı aşkın ek katkı sağlandı.

Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi'ne katılmak için BJK5 ve BJK9 yazarak 1903'e SMS gönderebiliyor ya da Vodafone Yanımda uygulamasından başvurabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi'ne başvurması gerekiyor.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
  1. Vodafone

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