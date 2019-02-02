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Vodafone, yeni bir dijital platform oluşturdu

Vodafone, "Seviyorum İnterneti" adını verdiği yeni dijital platformuyla Türkiye’de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:08
Vodafone, yeni bir dijital platform oluşturdu

Vodafone, Türkiye’de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir platform oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Türkiye’de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir platform oluşturdu.

“Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” mottosuyla duyurduğu yeni marka kimliği doğrultusunda müşterilerine geleceğin teknolojileri konusunda dijital yol arkadaşlığı yapan Vodafone, “Seviyorum İnterneti” adını verdiği yeni dijital platformuyla, kullanıcılara internet kişiliklerini öğrenme fırsatının yanı sıra ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre dijitalleşebilmeleri için gerekli önerileri sunuyor. Vodafone, yeni platformuyla, kullanıcıların hızla gelişen dijital dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

 

- “Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz”

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, sundukları yenilikçi ürün ve servislerin fonksiyonel faydasının yanı sıra dijital teknolojilerin insan hayatına etkisine de odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Vodafone olarak, bireylerin dijitalleşmesine önem veriyoruz. Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, Türkiye’de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir platform oluşturduk. ‘Seviyorum İnterneti’ adını verdiğimiz bu platformla, tüketicilerin internet kullanım alışkanlıklarını anlıyor ve ilgi alanlarını bir algoritma ile hesaplıyoruz.

endi gelişim alanlarını fark etmelerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştıracak teknolojileri öneriyoruz. Bu sayede, çağa uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz. Eğlenceli ve kullanıcı dostu yapısıyla herkesin kolaylıkla doldurabileceği bir online anketle kullanıcıların ileri teknolojilere ısınmalarını sağlamak istiyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hızla gelişen dijital dünyaya ayak uydurmalarına destek olmaya devam edeceğiz.”

 

- İki bölümden oluşuyor

 

Vodafone’un “Seviyorum İnterneti” platformunda yer alan dijital anket iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, kullanıcılar internet kullanım alışkanlıklarına yönelik sorulara yanıt veriyor. İlk 4 sorunun sonunda akıllı bir algoritma yardımıyla interneti ne kadar sevdiklerini ve internet kişiliklerini hesaplıyorlar. İkinci bölümde ise 14 soruluk set arasından internet kişiliklerine (persona’larına) göre seçilen soruları yanıtlayıp interneti kullanma skorlarını hesaplıyorlar. "www.vodafone.com.tr/seviyoruminterneti" adresinden ya da “Vodafone Yanımda” uygulamasından erişilebilen “Seviyorum İnterneti” platformundan, Vodafone kullanıcısı olsun olmasın, herkes yararlanabiliyor. Anketi tamamlayan herkese 3 GB mobil internet, bir kişiye de çekilişle “5 yıllık internet” hediye ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:08
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