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Vodafone ve Huawei'den üstün 5G deneyimi

Vodafone ve Huawei, Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi 2019'da üstün bir 5G deneyim alanı oluşturdu- Vodafone alanda, Huawei'nin E2E ürün ve çözümlerini kullanarak yüksek performanslı 5G ağına olanak sağlayan ticari 5G spektrumlu 5G siteleri kurdu- Söz konusu ağ üzerinden, Huawei 5G ticari akıllı telefonları ve müşteri tarafı cihazları kullanılarak yüksek 5G hizmet deneyimini sunan çeşitli Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant hizmetleri sağlandı

03 Mart 2019 Pazar 17:24
Vodafone ve Huawei'den üstün 5G deneyimi

İSTANBUL (AA) - Vodafone ve Huawei, Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da üstün bir 5G deneyim alanı oluşturdu.

Huawei açıklamasına göre, Barselona şehir merkezinde (Plaza Catalunya, Paseo de Gracia, Balmes ve Universitat) konuşlandırılan canlı ağ üzerinde, sürekli kapsama sağlamak için Huawei'nin 5G E2E ürünleri ve çözümleri kullanıldı.

C-Band 80MHz spektrumu üzerinden elde edilen uydu-yer bağının (downlink) en yüksek hızı canlı 5G senaryosunda 1,7Gbps iken, ortalama coğrafi uydu-yer bağı (downlink) verimi yaklaşık 800Mbps oldu. Böylece, ağ üzerinden orijinal bir Gbps deneyimine de imza atıldı.

Mevcut 4G LTE sitelerinde konuşlandırılan çoklu 5G gNodeB’lerin (yeni radyo), 4G LTE üzerinden çalışan eNodeB'ler ile aynı kapsama kapasitesini sağladığı görüldü. Bu ağ performansı da aktif antenlerin (büyük MIMO) operatörlerin bit başına düşen maliyeti düşürmelerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

64T64R ve 80 MHz bant genişliğine sahip olan 5G, 4G LTE ile kıyaslandığında tek bir hücre kapasitesini 20-25 kat artırabiliyor ve bit başına trafik maliyetini 10 kat azaltıyor. Aktif anten kapsama alanı, 5G ve 4G ortak site yapımını mümkün kılıyor ve yeni site kurulum maliyetini büyük ölçüde azaltıyor.


- Üstün 5G Gbps deneyimi için ticari terminaller


5G eMBB (Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant), kullanıcı deneyimi için bir dönüm noktası niteliğinde ve akıllı telefon kullanıcıları için Gbps düzeyinde bir deneyim sunuyor. Huawei'nin ilk ve dünyanın en hızlı katlanabilir 5G akıllı telefonu, deneyim bölgesinde yer aldı.

İnsan gözünün görsel gecikmesi yaklaşık 100 milisaniyedir. 5G ağındaki gecikme, tüketiciler için <20ms olacak. Akıllı fabrikalar gibi bazı kurumsal uygulamalarda bu hız daha düşük olabilir. Böylece 5G video servislerinde bekleme süresinin sıfır noktasına çekilmesi hedefleniyor.

Akıllı telefonlar ve müşteri tarafı cihazlar (CPE) gibi ticari terminallerin yaygınlaşmasıyla birlikte hızla gelişen 5G, tüketicilere yeni hizmetler sunarken, Mobil Geniş Bantı (MBB) yeni bir seviyeye taşıyacak.

Kongredeki deneyim alanını ziyaret eden Vodafone'un Ağlar Stratejisi ve Mimarlık Grup Başkanı Santiago Tenorio, Vodafone ve Huawei mühendislerinin en son 5G standardını ticari teknolojiye bu kadar hızlı entegre etmesinin önemli bir teknik başarı olduğunu vurguladı.

Huawei'nin 5G Ürün Hattı Başkanı Yang Chaobin de "Canlı 5G ağının kurulumunu başarıyla tamamlayan Vodafone ve Huawei, 5G ticari terminalleri üzerine kurulu üstün bir servis deneyimi sağladı. Huawei, 5G’nin ticari kullanım başarısını desteklemek için sektörle birlikte çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:24
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