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Vodafone Türkiye'den ''LTE''mobil iletişim teknolojisi testi

Vodafone Türkiye, gelişmiş yazılım ve mobil cihazlarını kullanarak, Uzun Vadeli Evrim (Long Term Evolution-LTE) mobil iletişim teknolojisinin testini gerçekleştirdi

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Vodafone Türkiye'den ''LTE''mobil iletişim teknolojisi testi

 Vodafone Plaza'da Vodafone Türkiye Şebeke Planlama ve Strateji Bölümü tarafından gerçekleştirilen test sırasında, LTE teknolojisi kullanılarak test şebekesi üzerinden yüksek hızlı data bağlantısı kuruldu. LTE bağlantısı aracılığıyla, yüksek veri yükleme ve düşük paket gecikmesi özellikleriyle birlikte, yüksek veri indirme hızları sergilenirken, test sonuçları internete video yüklenmesi ve büyük dosya eklenerek e-postaların gönderilmesinin 10 kata kadar daha hızlı olduğunu gösterdi. ''Daha önce Türkiye'de 3G ağında ilk kez 30 Nisan 2009 tarihinde 21,1 Mbps ve 1 Temmuz 2009 tarihinde ise 28,8 Mbps hızlarına ulaşarak teknolojideki son gelişmeleri paylaşmıştık. Son olarak 18 Mart 2010'da 43,1 Mbps testini laboratuvar ortamında değil, canlı şebeke üzerinde, yine İstanbul Vodafone Plaza'da test etmiştik.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:09
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YORUM YAZ

  • EbuSaidEbuSaid57 dk önce
    gelin çorumda test edin bakalım bağlantı bulabiliyor musunuz?
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