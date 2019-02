Vodafone Türkiye’den Amazon Web Services & VMware ile işbirliği

Vodafone Türkiye, VMware Cloud on AWS’i, kurumsal müşterilerinin hizmetine sunduğunu duyurdu. Özel bulut teknolojisinin önemli şirketi VMware ve Amazon Web Services (AWS) tarafından birlikte geliştirilen hizmet, Vodafone veri merkezlerindeki özel sanal sunucular ile birlikte çalışacak ve kullanıcılarına ‘hibrit bulut’ çözümü sunacak. Hibrit bulut teknolojisi sayesinde; şirketler coğrafi yedeklilikle veri güvenliğinin yanı sıra, dönemsel olarak iş kapasitelerini artırma imkanına kavuşacak.

Vodafone, kurumsal müşteriler için ’hibrit bulut’ çözümü VMware Cloud on AWS’i Türkiye’de ilk kez pazara sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; özel bulut teknolojisinin önemli şirketi VMware ve Amazon Web Services (AWS) tarafından geliştirilen VMware Cloud on AWS, kurumların yerleşik VMware ortamlarını kolayca AWS buluta taşımalarını ve büyütmelerini sağlayan ölçeklenebilir, güvenli ve yenilikçi bir hizmet sunuyor. Hizmet, Vodafone veri merkezlerindeki özel sanal sunucular ile birlikte çalışacak ve kullanıcılara hibrit bulut çözümü sunacak. Vodafone müşterileri böylece, VMware sanallaştırma teknolojisi kullanılan Vodafone Veri Merkezlerinde bulunan dedike sanal sunucu altyapısındaki sunucularına ek olarak; Londra ve Frankfurt gibi AWS bölgelerindeki AWS veri merkezlerinde bulunan VMware tabanlı sanal sunucularını alıp, bunların yönetim hizmetini de Vodafone’dan temin edebilecek. Hibrit bulut teknolojisi esnek bir yapı ve güvenli bir hizmet sunuyor, şirketler için veri yönetimini ve güvenliğini kolaylaştırıyor ve onların AWS buluttan ve hizmetlerinden faydalanmak için iş kapasitelerini artırmalarına olanak sağlıyor.

Meltem Bakiler Şahin: "Çözümümüz her ölçekten şirketin hayatını kolaylaştıracak"

VMware ve AWS gibi sanallaştırma ve bulut teknolojilerinde öncü iki markayla çalışmanın müşterilerine dijitalleşme yolculuklarında yeni çözümler ve kolaylıklar sunacağını dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: "Kurumsal müşterilerimize komple iletişim hizmetleri sunma stratejimiz doğrultusunda 2013 yılında kurduğumuz Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, teknoloji yatırımlarımızın önemli bir halkasını oluşturuyor. Dünyanın en ileri teknolojileriyle donattığımız bu merkezde, kurumların rekabet gücünü artıracak yeni nesil bilgi işlem ve iletişim hizmetleri sunuyoruz. Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden olarak konumlandırdığımız 9 bin metrekarelik merkezimiz, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası düzeyde tüm Vodafone kurumsal abonelerine hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteriyor. Burada müşterilerimize sunduğumuz çözümlere ek olarak bu çözümü özel bulut teknolojisinin lider şirketi VMware ve AWS’den sunuyor olmamız da işletmelerimiz için birçok avantajı beraberinde getiriyor" dedi.

"Hibrit teknolojisi coğrafi yedeklilik sayesinde veri güvenliği sağlıyor"

Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti: "Firmalara, iş ihtiyaçlarına göre ihtiyaç duydukları iş yüklerini, çoklu sunuculardan daha dinamik bir şekilde dağıtarak daha esnek bir çalışma imkanı sağlayan hibrit teknolojisi; güvenliği geliştirilmiş bir sistem sağlıyor, iş sürekliliği ve doğal afetlere karşı önlem sunuyor, en önemlisi de iş yoğunluğuna göre ihtiyaç duyulan sunucu alanı kapasitesini çok daha uygun maliyetlerle genişletebiliyorlar. Bu kapsamda örneğin; müşterilerimiz VMware tabanlı sanal sunucularını Türkiye’de barındırma seçeneğine sahip olurken aynı zamanda üzerinde geliştirme yapılan VMware tabanlı sunucularını AWS üzerinde çalıştırabilecek ve yazılımcıların işlerini daha verimli gerçekleştirmesini ve daha yenilikçi hizmetlere erişmesini sağlayabilecek. Diğer yandan Vodafone’da bulunan VMware NSX teknoloji sayesinde Türkiye’deki sunucular ile AWS’teki sunucular aynı network dahilinde çalışacak ve iki farklı veri merkezi de kullanılsa, iş yükleri elverişli bir biçimde yönetilebilecek. Ya da bu hibrit çözüm sayesinde AWS veri merkezleri, felaket kurtarma merkezlerine kolaylık sağlamak için kullanılabilecek ve coğrafi yedeklilik sağlanabilecek. Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla önümüzdeki dönemde de işletmelerimizin rekabetçiliğini artırmaya ve bu hedefle dünyanın önde gelen şirketleriyle çalışmaya devam edeceğiz".

Murat Mediçeler: "Vodafone müşterileri, VMware’in güçlü ve yenilikçi çözümlerinden yararlanabilecek"

VMware Ülke Direktörü Murat Mediçeler, şunları söyledi: "VMware Cloud on AWS, sağladığı kapsamlı güvenlik ve ölçekle müşterilerimizin en iddialı uygulama ihtiyaçlarını bile karşılayabilecek güçlü bir hibrit bulut çözümü. Bu çözüm her geçen gün iş yüklerini buluta taşıyan müşterilerimiz tarafından daha çok tercih ediliyor ve iş ortaklarımızdan büyük destek görüyor. VMware Cloud on AWS’i tercih eden Vodafone, VMware Cloud Provider Program (VCPP) kapsamında VMware Cloud on AWS’i yönetilen servisler olarak müşterilerine sunan Türkiye’deki ilk servis sağlayıcısı olacak. VMware’in sunduğu VCPP programı sayesinde, Vodafone’nun müşterileri, VMware’in güçlü ve yenilikçi çözümlerinden yararlanabilecek. Ayrıca, Vodafone’un VCPP programına ek olarak MSP (Managed Service Provider) programı ile Vodafone müşterileri, VMware Cloud on AWS’in sağladığı güvenli geçiş, veri merkezi genişletme ve felaket kurtarma yeteneklerinden de faydalanabilecek".

AWS EMEA Bölgesi Gelişmekte Olan Pazarlar Genel Müdürü Tony Van Den Berg, şunları söyledi: "VMware Cloud on AWS, yerleşik iş yüklerini AWS buluta taşımak isteyen işletmeleri desteklemek için tasarlanarak onlara, veri merkezi kapasitelerini artırma ve felaket kurtarma çözümlerini modernleştirme imkanı veriyor. Bu hizmet aynı zamanda Türkiye’deki VMware müşterilerinin AWS ürün ve hizmetlerine olan erişimini artırıyor ve onlara, VMware üzerinde çalışan uygulamalarına yenilikler ekleyebilme kapasitesinin yanı sıra AWS Lambda, Amazon S3, Amazon Redshift ve daha pek çok AWS ürün ve hizmetlerinden de faydalanma imkanı sunuyor".