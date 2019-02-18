0553 313 94 23

Vodafone, Studyexpo'da öğrencileri geleceğin meslekleriyle tanıştıracak

Vodafone'un ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık Aş tarafından düzenlenecek "StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 2019", dünyanın dört bir yanından 70'i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle bir araya getirecek

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:46
Vodafone, Studyexpo'da öğrencileri geleceğin meslekleriyle tanıştıracak

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenecek "StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 2019", dünyanın dört bir yanından 70'i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle buluşturacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı, şirketin ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık AŞ tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.

Fuar, dünyanın dört bir yanından 70'i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle bir araya getirecek.

Şirket, fuar süresince, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere "Gelecekteki Seni Keşfet" adı altında başlattığı uluslararası programı tanıtacak ve program kapsamında sunduğu "Geleceğin Mesleği" uygulamasıyla kendilerine en uygun mesleği öğrenmelerine yardımcı olacak.

Alanında Türkiye'nin en geniş katılımlı etkinliği olarak gösterilen fuar, 23-24 Şubat'ta İstanbul Harbiye Hilton, 26 Şubat'ta Ankara Sheraton, 28 Şubat'ta İzmir Hilton ve 2-3 Mart'ta İstanbul Kozyatağı Hilton'da düzenlenecek. Fuara bu yıl toplam 8 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fuara, İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda, Güney Afrika, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Malta, Almanya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Rusya ve Japonya gibi ülkelerden seçkin dil okulları katılacak.


- "10 milyon genci iş bulmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz"


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, genç istihdamında tüm dünyada en iyi 100 işveren arasında yer almayı hedeflediklerini belirterek, gençlerin geleceğin iş dünyasına hazırlanmasına yardımcı olmak istediklerini bildirdi.

Kendi alanında dünyanın en büyük girişimi olarak gösterilen "Gelecekteki Seni Keşfet" programları sayesinde 18 ülkede yaklaşık 10 milyon gencin iş bulmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Program kapsamında gençler için uzman psikologlar, kariyer danışmanları ve eğitimciler ile birlikte çalışarak 'Geleceğin Mesleği' adı altında bir uygulama geliştirdik. Bu uygulamayla gençlerin iş hayatına girmeden önce ve sonrasında kendi yeteneklerini anlamalarını sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz kişilik testini çözen gençler, kendilerine en uygun iş ilanlarına ve bu işlerle ilgili beceri kazanabilecekleri online eğitimlere erişebiliyor. 'Geleceğin Mesleği' uygulamamızı fuarda gençlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."


- Vodafone'dan gençlere kariyer desteği


"Geleceğin Mesleği" uygulaması, gençlerin dijital ekonomide iş bulmak için gerekli yeni beceri ve fırsatlara erişimini sağlayacak, basit ama kapsamlı bir çözüm sunuyor. Sadece Vodafone kullanıcılarının değil herkesin ücretsiz faydalanabildiği uygulama kapsamında ilk adımda, bireyin eğilim ve ilgi alanlarını anlamak üzere bir dizi psikometrik test çözülüyor. Bu testlerden çıkan bulgular, dijital ekonominin sunduğu en uygun meslek kategorisi ile eşleştiriliyor.

İkinci adımda birey, seçmiş olduğu lokasyonda bulunan, Vodafone bünyesindeki iş imkanları da dahil olmak üzere belli iş olanaklarına yönlendiriliyor. Kullanıcılar ayrıca, online kanallar üzerinden dijital beceri eğitimleri sunan ve pek çoğu ücretsiz olan kurslara da ulaşabiliyor. Testleri tamamlayan kullanıcılar, kendi beceri ve ilgi alanlarını özetleyen, öz geçmişlerinde ya da iş başvurularında kullanabilecekleri bir değerlendirme notuna da sahip oluyor.

Mart 2018'de duyurulan ve bir milyondan fazla dijital iş imkanının tanıtıldığı uygulamayı bugüne kadar dünyada 459 bin, Türkiye'de ise 105 bin genç kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:46
  1. StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı
  2. Vodafone

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak 37 Daire ve 4 İş Yeri İhale İle Satılacak
    1. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    2. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    4. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    5. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    6. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
    7. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    8. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    9. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    10. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    11. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
    12. Darbeci FETÖ'cü fena kıvırdı! 15..
    13. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
    14. Çiftçilere sebze fidesi dağıtılacak
    15. Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı..
    16. Bu yanlışlar cildi bozuyor
    17. SÖGİAD genel kurulu yapıldı
    18. Aboubakar Kamara’dan iyi haber
    19. Göçük altında kalan işçilerin isimleri..
    20. İran'dan Pakistan, Suudi Arabistan ve..
    21. Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin’in..
    22. Mersin, turunçgilde ürün kayıplarını..
    23. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    24. Akçakoca’ya yeni Aile Sağlığı Merkezi..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    26. Abonelik işlemleri vatandaşın ayağına..
    27. Yabancılara yapılan konut satışlarında..
    28. İstanbul'un 2 yeni metro hattı onaylandı
    29. Bisikletli Japon turist Osmaniye’de..
    30. Uyuşturucuyu kalasların içine saklayan..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?