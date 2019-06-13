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Vodafone Park saldırısının failinin yakalanması

İstanbul Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39’u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari’de yakalanması sonrası aynı saldırıda oğlunu şehit veren Erdal Karakurdu, saldırganları görmenin kendisine acı vermekten başka bir şey ifade etmediğini söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:21
Vodafone Park saldırısının failinin yakalanması

İstanbul Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39’u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari’de yakalanması sonrası aynı saldırıda oğlunu şehit veren Erdal Karakurdu, saldırganları görmenin kendisine acı vermekten başka bir şey ifade etmediğini söyledi.


İstanbul’da 2016 yılında Vodafone Park çevresinde yaşanan bombalı saldırıda 39’u polis toplam 46 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda Karadeniz Ereğlili Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu da şehit olmuştu. Bombalı saldırının faillerinden Mesut Bakar dün güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla Hakkari’de yakalanmıştı.


Saldırganın yakalanması ile ilgili olarak konuşan Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’nun babası emekli emniyet müdürü Erdal Karakurdu, saldırganları görmenin kendisine acı verdiğini dile getirdi. Karakurdu, "Bu bana 4 kişi Silivri haricinde ikinci olarak bende dün gazetelerden okudum, öğrendim. Benim için bir önemi yok. Bu dağda yetişmiş vicdansız insanları ne görmek isterim nede takip ederim. Ne yapacaklar, müebbet hapis verecekler, devlet ölünceye kadar bakacak. Ne suratlarını görmek isterim, ne giderim. Benim acım zaten kendime yetiyor. Onları görmek bana tekrar acı vermekten başka bir şey değil. Bazı şeyler var unutulmaz kalbimizdedir. İki tane evlat kaybettim. Kolay bir şey değil. Her zaman anısı içimizde. Kabristan ziyaretinizi yapıyoruz. Her Cuma akşamı okuyoruz. Ruhu şad olsun. Sevindiğim ve iftihar ettiğim bir şey varsa oda şehit babası olarak bulunmam ve onu yâd etmem. İki evladımızı da bu şekilde anıyoruz eşimle ben. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:21
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