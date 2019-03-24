Vodafone Online Mağaza'dan sektörde bir ilk

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Online Mağaza'dan akıllı telefon alana 3 saatte ücretsiz teslimat yapılacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine Vodafone Online Mağaza üzerinden uçtan uca ve sadeleştirilmiş dijital deneyimler sunmaya devam ediyor.

Vodafone, akıllı telefonlarını Vodafone Online Mağaza’dan alan müşterilerine 3 saatte ücretsiz teslimat, Özel Uzman Hattı ve Hediye Koruma Paketi'nden oluşan ayrıcalıklı hizmetler sunuyor. Vodafone Online Mağaza’ya vodafone.com.tr adresinden ve "Vodafone Yanımda" uygulamasından erişilebiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, müşterileri için daha dijital, daha çevik, daha hızlı ve daha yalın bir şirket olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimize kullandıkları her kanal, ürün ya da serviste aynı basit deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bütünsel kanal deneyimi yaklaşımımızla her kanalın birbirini tamamladığı tekil ve basit bir deneyim ile müşterilerimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası olmak istiyoruz. Bu kapsamda, online satış kanalımız Vodafone Online Mağaza üzerinden akıllı telefon alan müşterilerimize 3 saatte ücretsiz teslimat, Özel Uzman Hattı ve Hediye Koruma Paketi'nden oluşan ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin hızlı, kolay ve güvenilir dijital alışveriş deneyimi yaşamasını sağlıyoruz. Geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş online hizmetler sunmaya devam edeceğiz."





- İstanbul içinde 3 saatte ücretsiz teslimat





Verilen bilgiye göre, Vodafone, müşterilerine akıllı telefonlarını rahatça teslim alıp kullanabilmeleri için sektörde bir ilk olarak, 3 saatte ücretsiz teslimat hizmeti sunuyor. Buna göre, İstanbul içinde Adalar, Silivri, Şile, Çatalca hariç tüm ilçelere talep edilen adrese 3 saatte ücretsiz teslimat yapılabiliyor. Diğer illerden gelen siparişler ise 2-4 iş günü içinde ücretsiz teslim ediliyor.



Vodafone, Özel Uzman Hattı ile müşterilerine akıllı telefon seçme sürecinde ve sipariş sonrasında da yardımcı oluyor. Müşteriler, 7 gün 24 saat açık olan "0542 756 70 00" numaralı hattı arayarak ilgilendikleri akıllı telefonlar ve satın alma süreçleri hakkında bilgi edinebiliyor, sipariş sonrasında adres ve benzeri bilgi değişikliklerini bildirebiliyor.



Vodafone ayrıca, Hediye Koruma Paketi ile müşterilerini satış sonrası yaşayabilecekleri olumsuz sürprizlere karşı koruma altına alıyor. Buna göre, Vodafone Online Mağaza’dan satın alınan telefonun bedeline göre bin 200 TL’ye varan değerde koruma paketi, ekran koruyucu ve kılıf hediye ediliyor.

Bu kapsamda, müşterilere akıllı telefon kurulum desteği, garanti kapsamındaki ve kapsam dışındaki düşme, kırılma, sıvı teması, yüksek voltaj gibi tüm arızalar için onarım ve poliçe şartlarına göre akıllı telefon değişim hizmeti, ev veya araç gibi kapalı ortamlarda yaşanan hırsızlıklarda yeni cihaz temini, hasar gören telefonu adresten teslim alma ve onarım sonrası adrese teslim etme hizmeti ve bu süreç boyunca yedek telefon temin etme gibi pek çok hizmet sunuluyor.

