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Vodafone OKSİJEN, en fazla patent başvurusu yapan şirket oldu

OKSİJEN, BEETECH 2018 Teknoloji Ödülleri'nde "Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları" dalında ödülün sahibi oldu

16 Aralık 2018 Pazar 10:57
Vodafone OKSİJEN, en fazla patent başvurusu yapan şirket oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin global inovasyon şirketi OKSİJEN, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2018 Teknoloji Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli Firma" kategorisinde "Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları" dalında ödül kazandı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, BEETECH 2018 Teknoloji Ödülleri'nde "Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları" dalında ödülün sahibi olan OKSİJEN, 270'den fazla Ar-Ge firması arasında "Büyük Ölçekli Firma" kategorisinde "En Fazla Patent Başvurusu Yapan Şirket" oldu.

Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı toplam 60 başvuruyla, 2017'nin "En Çok Başvuru Yapan Şirket"i olan OKSİJEN, bir yandan mobil ve sabit iletişim sektörünün ufkunu genişleten çalışmalara imza atarken, bir yandan da uluslararası inovasyon standartlarının belirlenmesine katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OKSİJEN ve Dijital Teknolojiler Direktörü Devrim Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"OKSİJEN olarak 2017 yılında geliştirdiğimiz ürün ve çözümler kapsamında 60 buluş için patent başvurularımızı gerçekleştirdik. BEETECH 2018'de aldığımız bu ödülle, üç yıldır üst üste Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları dalında En Fazla Başvuru Yapan Şirket seçilmiş olduk. Bu ödül geliştirdiğimiz buluş ve çözümlerin çok önemli bir mükafatı niteliğinde.

Öncelikle Vodafone Türkiye olmak üzere Vodafone Grubu'nun ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte toplamda 531,9 milyon abonesi için teknoloji üreten ve ihraç eden bir şirket olarak, yenilikçi çözümler üretmeye önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğiz. Türkiye'nin bir teknoloji üretim merkezi olması yolunda çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:57
  1. - Vodafone
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