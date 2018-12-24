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Vodafone, kodlama eğitimlerini Türkiye’nin dört bucağına taşıdı

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel:- "Bu süreçte 25 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemizi ilk günkü heyecanımızla sürdürüyoruz.” - Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır:- "Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz"

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:01
Vodafone, kodlama eğitimlerini Türkiye’nin dört bucağına taşıdı

İSTANBUL (AA) – Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında yola çıkan “Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı”nın, 2018’de 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 13 ilde 3 bin 700 çocuğa ulaştığı bildirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın açıklamasına göre, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında kodlama eğitimlerini Türkiye’nin köy ve kasabalarına taşıma hedefiyle yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, 2018’de 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 13 ilde 3 bin 700 çocukla buluştu.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nın ziyaret ettiği iller arasında Tekirdağ, Sinop, Ordu, Sivas, Trabzon, Erzincan, Mardin, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir ve Çanakkale yer aldı. Bu illerde yaklaşık bir hafta kalan tırda, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik kodlama eğitimleri verildi. Eğitimlerde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı "Scratch" kullanıldı.


“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30 ilde 25 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Nisan 2019 sonuna kadar 15 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece toplam 60 ilde 40 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

- "Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel, konuya ilişkin değerlendirmesinde tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyoruz. Projemizi iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz.

Bu süreçte 25 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da bu fırsatı sunmak üzere bir eğitim tırıyla Anadolu turuna çıktık. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak için köy köy, kasaba kasaba dolaştık. Tırımız 2018’de 13 ilde 3 bin 700 çocuğa ulaştı. Projemizi ilk günkü heyecanımızla sürdürüyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Habitat Derneği olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Hazır, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaştık. Projemizin erişim alanını genişlettik.”

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:01
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