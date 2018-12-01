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Vodafone kariyer arayışındaki genç yeteneklere “kendin gibi yap” diyecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy:-"Vodafone olarak hedefimiz, tüm dünyada gençlerin dijital becerilere, öğrenim ve istihdam olanaklarına erişmesine yardımcı olmak"

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:31
Vodafone kariyer arayışındaki genç yeteneklere “kendin gibi yap” diyecek

Vodafone, 20 ülkede 10 milyon genci geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediği "Gelecekteki Seni Keşfet" programının erişimini artırmak üzere Sony Pictures ile iş birliği yaptı.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone, gençlerin istihdamını desteklemek amacıyla bu yılın başında duyurduğu "Gelecekteki Seni Keşfet" uluslararası programının erişimini gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere yeni işbirlikleriyle genişletiyor. Vodafone, 2022 yılına kadar 20 ülkede 10 milyon gencin kendi yeteneklerini keşfetmesi ve bu yeteneklere uygun bir dijital iş bulabilmesi için eğlence endüstrisinin gücünden yararlanacak.

Dünya devi Sony Pictures ile iş birliğine giden Vodafone, genç yeteneklerin gelecekteki kariyer fırsatlarının farkına varabilmesi amacıyla geliştirilen, oyunlaştırılmış ücretsiz dijital platform “Geleceğin Mesleği”nin tanıtımı için tüm dünyada gençlerin merakla beklediği “Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde” filmine sponsor oldu. Vodafone ve Sony Pictures işbirliğiyle geliştirilen ve genç sinemaseverleri “Geleceğin Mesleği” platformuna yönlendiren yeni dijital kampanya, aynı zamanda filmin de ana mesajı olan “Doğru yetenekler ve destek ile herkes kendi potansiyelini gerçekleştirebilir” anlayışına dayanıyor.

-Dünyada 303 bin Türkiye’de 70 bin genç kullandı

Genç istihdamında tüm dünyada en iyi 100 işveren arasında yer almayı hedefleyen Vodafone’un uzman psikologlar, kariyer danışmanları ve eğitimciler ile birlikte çalışarak geliştirdiği "Geleceğin Mesleği" (https://www.vodafone.com.tr/GeleceginMeslegi) uygulaması, gençlerin dijital ekonomide iş bulmak için gerekli yeni beceri ve fırsatlara erişimini sağlayacak, basit ama kapsamlı bir çözüm sunuyor. Mart ayında duyurulan ve 1 milyondan fazla dijital iş imkânının tanıtıldığı uygulamayı bugüne kadar dünyada 303 bin, Türkiye’de ise 70 bin genç kullandı.

“Geleceğin Mesleği” uygulamasında ilk adımda, bireyin eğilim ve ilgi alanlarını anlamak üzere bir dizi psikometrik test çözülüyor. Bu testlerden çıkan bulgular, dijital ekonominin sunduğu en uygun meslek kategorisi ile eşleştiriliyor. İkinci adımda birey, seçmiş olduğu lokasyonda bulunan, Vodafone bünyesindeki iş imkanları da dahil olmak üzere belli iş olanaklarına yönlendiriliyor. Kullanıcılar ayrıca, online kanallar üzerinden dijital beceri eğitimleri sunan ve pek çoğu ücretsiz olan kurslara da ulaşabiliyor. Testleri tamamlayan kullanıcılar, kendi beceri ve ilgi alanlarını özetleyen, özgeçmişlerinde ya da iş başvurularında kullanabilecekleri bir değerlendirme notuna da sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak hedefimiz, tüm dünyada gençlerin dijital becerilere, öğrenim ve istihdam olanaklarına erişmesine yardımcı olmak. Bu doğrultuda, Sony Pictures ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığımız, ‘Geleceğin Mesleği’ dijital platformumuzu daha fazla sayıda gence daha kısa sürede ulaştırmamızı sağlayacak. Bu platformu, gençlerin sahip olduğu yetenekler ile belki de akıllarına daha önce gelmeyen dijital kariyerleri eşleştirebilmeleri için tasarladık.

Filmin en çarpıcı sahnelerinden birinde kıdemli Örümcek-Adam genç Örümcek-Adam adayına ‘Sen benim yaptıklarımı yapma, kendi yolundan git’ diyor. Bu replik, Vodafone olarak gençlere vermek istediğimiz ilham ve mesajı çok iyi ifade ediyor. Hem teknolojinin gücünü hem de sinemanın heyecanını kullanarak gençlere kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak, böylece dijital beceriler alanında yaşanan uçurumu kapatmak istiyoruz."

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:31
  1. Vodafone

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