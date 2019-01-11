"Vodafone Karakartallılara" formalarda yüzde 20 indirim

İSTANBUL (AA) - Vodafone KaraKartallılara özel her salı Kartal Yuvası mağazaları ve "www.kartalyuvasi.com.tr'de" uygulanan yüzde 20 indirim kampanyasına ocak ayı itibariyle üç yıldızlı 2018-2019 sezonu formalar da dahil edildi.



Vodafone açıklamasına göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor.



Vodafone KaraKartallılara özel her salı Kartal Yuvası mağazaları ve www.kartalyuvasi.com.tr'de uygulanan yüze 20’lik indirim kampanyası kapsamına ocak ayı itibariyle üç yıldızlı 2018-2019 sezonu formalar da eklendi. Buna göre, Vodafone KaraKartallılar normal satış fiyatı 189 lira olan formalara 152 lira ödeyerek sahip olabilecek.





- Şifre almak yeterli





Kampanyadan yararlanmak için Vodafone Yanımda uygulaması veya Avantaj Cepte platformu üzerinden ilgili kampanyanın sayfasına girerek kampanya şifresi almak yeterli oluyor. Aboneler, aldıkları şifreyi ve telefon numaralarını mağazada satın alma aşamasında mağaza yetkilisine söyleyerek ve www.kartalyuvasi.com.tr’de ilgili alana girerek indirimden yararlanabiliyor.





- "Beşiktaş JK'ya 11 milyon lirayı aşkın ek katkı sağladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, şunları kaydetti:

"Beşiktaşlı abonelerimiz için geliştirdiğimiz Vodafone KaraKartal Hareketi’ni 4 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte, Beşiktaş JK'ya 11 milyon lirayı aşkın ek katkı sağladık. Beşiktaş taraftarları, tarifeye ek aldıkları 5 ve 9 liralık paketlerle hem kulübe destek oluyor, hem de sunduğumuz birçok ayrıcalıktan faydalanıyor. ‘Kartal Yuvası İndirimi’ faydası kapsamında her salı sunduğumuz yüzde 20 indirim kampanyasına 2018-2019 sezonu formaları da ekledik. Böylece, Vodafone KaraKartallılar tutkunu oldukları takımın formalarına uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Vodafone KaraKartallılara özel ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."

Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ise “Sponsorumuz ve stratejik iş ortağımız Vodafone ile birlikte yürüttüğümüz Vodafone KaraKartal Hareketi’nin Kartal Yuvası ayağındaki indirim fırsatı uzun zamandır taraftarımızca büyük rağbet görüyor. Salı günlerine özel, halihazırda e-ticaret sitemiz dahil, Türkiye'nin tüm Kartal Yuvası noktalarında geçerli olan kampanyamıza 2018-2019 sezon formalarını da dahil ederek Süper Lig’in ikinci yarısına yepyeni bir heyecanla başlamış oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

