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Vodafone KaraKartallılar, Beşiktaş'ı Antalya kampında ziyaret etti

3 talihli, Beşiktaş'ı Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında ziyaret etti

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:48
Vodafone KaraKartallılar, Beşiktaş'ı Antalya kampında ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Vodafone KaraKartal Hareketi’nin ayrıcalıklarından "Kamp Ziyareti" faydası kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmada en yaratıcı hediye önerisi sunan 3 talihli, Beşiktaş’ı Antalya’da sürdürdüğü devre arası kampında ziyaret etme şansı yakaladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi’nin ayrıcalıklarından "Kamp Ziyareti" faydası kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmada en yaratıcı hediye önerisi sunan 3 talihli, Beşiktaş’ı Antalya’da sürdürdüğü devre arası kampında ziyaret etme şansı yakaladı.

Vodafone KaraKartal Hareketi üyelerinden Burak Bulgurlu "her futbolcu için TEMA Vakfı’na fidan", Gökhan Doğan "futbolculara ikinci yarı için taraftardan mektup", Serkan Küre ise "çocuklar inanın’ yazılı pasta" önerisiyle jüriden tam not aldı.

Beşiktaş'ın Antalya kampına konuk olan Vodafone KaraKartallılar, takımın antrenmanını izledikten sonra futbolculara hediyelerini verdi ve formalarını imzalattı.


- Beşiktaş JK’ya 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı


Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL’lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Söz konusu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB’lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 TL’lik destek paketinde 250 MB ve 9 TL’lik destek paketinde 500 MB oranında Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, ayın sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK’ya bugüne kadar 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı sağlandı.

Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi’ne katılmak için "BJK5" ve "BJK9" yazarak 1903’e SMS gönderebiliyor ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasından başvurabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi’ne başvurması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:48
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