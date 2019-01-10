Vodafone İspanya bin 200 işçi çıkarmayı planlıyor

MADRİD (AA) - Vodafone İspanya, yüzde 22'lik küçülmeye giderek bin 200 işçi çıkaracağını açıkladı.

Vodafone İspanya'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanya'da bünyesindeki 5 bin 300 işçiden bin 200'ünün çıkarılması için ocak ayı sonunda sendika temsilcileriyle müzakerelere başlanacağı bildirildi.

Ekonomik, organizasyon ve üretim sebeplerinden dolayı küçülmeye gitme kararı aldığını açıklayan Vodafone İspanya, mevcut durumda piyasada hizmet talebinin artmasına rağmen bunun yüzde 50'sinin indirimli, düşük fiyatlara yönelik olduğunu ve gelirlerin azaldığını vurguladı.

Piyasadaki rekabete hazır olmak için küçülme kararı aldıklarını, yatırım kapasitesini korumak istediklerini ve müşterilerin taleplerine daha iyi uyum sağlayan, rekabetçi bir organizasyon yaratmak istediklerini duyuran Vodafone İspanya açıklamasında "ekipler arasında sinerji ve koordinasyonu güçlendiren, daha basitleştirilmiş bir organizasyon modeli arayışında olduğunun" altı çizildi.

Vodafone İspanya, geçen mart ayında sona eren 2017-2018 döneminde, büyük bölümü televizyondaki canlı futbol maçları yayınında olmak üzere toplam 180,3 milyon avro net kayıp açıklamıştı.

Vodafone Grubu ayrıca 13 Kasım tarihinde, gelecek 3 yılda (2020-2021 dönemine kadar) Avrupa'daki işletme maliyetlerinde 1 milyar 200 milyon avroluk kesinti yapılmasının öngörüldüğünü duyurmuştu.