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Vodafone, iş ortakları ile KKTC'de buluştu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy:- "Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, perakende kanalındaki paydaşlarımızla mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi paylaştığımız bir platform olması açısından bizim için önem taşıyor"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:01
Vodafone, iş ortakları ile KKTC'de buluştu

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un iş ortaklarını bir araya getiren Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, 950 kişinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirildi.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un iş ortakları, KKTC'de düzenlenen Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 950 kişi katıldı. "Tek Nefes, Tek Yürek" temasıyla düzenlenen iki günlük toplantıda, Vodafone’un son bir yılda hayata geçirdiği operasyonlar, projeler ve yatırımlarının yanı sıra gelecek planları, yakınsama projeleri ve iş ortaklarının başarı hikayeleri paylaşıldı. Toplantıda, gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu da "Dijitalleşen Dünyada Perakendeciliğe Bakış" konulu bir konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, dijitalleşmeyi Türkiye’nin tamamına, her bireye, her eve, her kuruma, özetle her hayata taşıma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi koyuyor, onlara yenilikçi ürünler sunuyor ve sürekli yatırımlarla müşterilerimizin deneyimini uçtan uca geliştiriyoruz. İşimizin her noktasında müşteri memnuniyeti programımızı uygulayarak müşterilerimizin deneyimlerini iyileştiriyoruz. Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, perakende kanalındaki paydaşlarımızla mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi paylaştığımız bir platform olması açısından bizim için önem taşıyor. Türkiye’nin dijital geleceğine öncülük etme hedefimizle bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.”


- Hazırlıklar 3 ay sürdü


Açıklamada verilen bilgiye göre, toplantı hazırlıkları 11 kişilik bir ekibin çalışması ile 3 ayda tamamlandı. 5 tır teknik ekipman ve dekorun kullanıldığı kurulum için 10 bin 459 kilometre yol kat edildi, bin 717 metrekare branding, 178 robot ışık, 7 oturum, 11 baz ve 2 mobil istasyon kullanıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:01
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