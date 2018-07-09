Vodafone geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor

Sinop Belediyesi’nin yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 200 Sinoplu çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi.

Tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizin ilk yıl sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitim tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz.”