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Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi başladı

Türkiye'nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük espor tesisi Riot Games Espor Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreniyle yeni sezona "merhaba" dedi- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz"

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi başladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük espor tesisi Riot Games Espor Sahnesi’nde yapılan açılış töreniyle yeni sezona başladı.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi ve Riot Games Espor Sahnesi’nin açılışına TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçisi olmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Espor ekosisteminin büyümesine destek olmak ve ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız iş birlikleriyle oyunculara fayda sağlayacak projelere imza atıyoruz. Espor, ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da taraftarlık bilinci oluşmuş çok güçlü bir alan... Aynı zamanda, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir tutku alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne isim sponsoru olduk. Riot Games’in Türkiye’de isim hakkı verdiği ilk firmayız. 2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye'de espor hızla gelişiyor. Bunun en önemli mihenk taşlarından biri, şu anda bulunduğumuz Riot Games Espor Sahnesi."

Aksoy, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarının, Riot Games Espor Sahnesi’nde canlı ve seyircili bir şekilde yapılacağını, bu mekan sayesinde esporseverlerin maç keyfinin daha da artacağını düşündüklerini aktardı.

- 10 takım mücadele edecek

Verilen bilgiye göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2019 Kış Mevsimi ile birlikte formatta bazı değişiklikler de yapıldı. Buna göre, ligde 8 yerine 10 takım yer alacak ve ligden düşme olmayacak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde bir alt lig olan Yükselme Ligi de kaldırıldı. Artık, her takımın yedek ve genç yetenek olarak tanınan oyuncuları aynı takımların isimleriyle Akademi Ligi’nde maç yapmaya devam edecek.

Yapılan yeniliklerle önceki yıllara göre daha rekabetçi hale gelen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, bu yıl Riot Games Espor Sahnesi’nde canlı ve seyircili bir şekilde yapılacak. Riot Games Espor Sahnesi, maç günlerinde yaklaşık bin seyirci ağırlayabilecek. Ligde maçlar sadece cumartesi ve pazar günleri oynanacak ve her gün 5 maç olacak. Her takım birbiriyle 2 kere eşleşecek. Maçlar, LoLeSpor YouTube kanalından da canlı izlenebilecek.

Vodafone FreeZone’un sunduğu "Gamer Paketleri" yeni sezonda da gençlerin yanında olacak. Ayda 18 TL’ye tekrar eden ve haftada 10 TL’ye tekrar etmeyen paketler halinde sunulacak "Gamer Paketleri" ile esporsever gençler, lig maçlarını ve oyun videolarını internetten yemeden izleyebilecek. Ayrıca, mart sonuna kadar sürecek yarışmaya katılarak 3 Monster oyun bilgisayarından birini kazanma şansı elde edecek.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  1. Binali Yıldırım
  2. Vodafone
  3. Vodafone FreeZone

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