Vodafone FreeZone, Gaming İstanbul'da yeni ürün ve kampanyalarını tanıttı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında tutku alanı espor olan gençlere ulaşmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce Türkiye'nin en büyük espor takımlarından Bahçeşehir SuperMassive ile iş ortaklığına giden, geçen yıl ise Türkiye'deki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne isim sponsoru olan Vodafone, bu yıl ikinci kez katıldığı Gaming İstanbul 2019 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nda (GIST 2019) genç oyunseverlere Gamer Paketleri'nin yanı sıra yeni Zula ve mobil ödeme kampanyalarını da tanıttı.

4 gün boyunca yaklaşık 35 bin kişinin ziyaret ettiği Vodafone FreeZone standında ünlü isimlerle söyleşi, canlı maç yayını ve hediye çekilişi gibi sürpriz etkinlikler de düzenlendi.

Vodafone FreeZone standı, fuar boyunca, sohbet, yarışma, çekiliş gibi renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Gözde "Miafitz" Demiral, FreeZone standında gençlerle bir araya gelerek hem oyun oynadı hem sohbet etti. Anıl Can Başar’ın MC’lik ve moderatörlük yaptığı stantta, ünlü gaming fenomeni Barış "KFCEATBOX" Can da 3 saat boyunca gençlere canlı yayın yaptıktan sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Gaming fenomeni İslam "Rammus53" Ekşioğlu ise stantta 2 saat yayın açtıktan sonra hayranlarıyla söyleşi yaptı. Fuar boyunca Vodafone FreeZone standında gençlere sürpriz hediyeler sunuldu.

Vodafone FreeZone standında genç ziyaretçilere Gamer Paketleri ve yeni Zula kampanyası hakkında da bilgi verildi. Ayda 18 liraya tekrar eden ve haftada 10 liraya tekrar etmeyen paketler halinde sunulan Gamer Paketleri ile esporsever gençler, lig maçlarını ve oyun videolarını internetten yemeden izleyebilecek. Ayrıca, mart sonuna kadar sürecek yarışmaya katılarak 3 Monster oyun bilgisayarından birini kazanma şansı elde edecek.

Gamer Paketi sahipleri ayrıca, Zula oyuncularına da destek olabilecek. Haftalık Gamer Paketi alanlar Small kasa, aylık Gamer Paketi alanlar ise Large kasa kazanacak. "Vodafone Yanımda" uygulamasından alacakları kampanya kodunu Zula oyununda paraya çevirerek hediye kasa kazanma şansı yakalayacak. Buna göre, Small kasadan 500 ile 5 bin Zula Altın, Large kasadan bin 500 ile 25 bin Zula Altın arasında kazanma şansı elde edecek.





- "Ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dünyada ve Türkiye'de espor pazarının hızla büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Espor ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Espor ekosisteminin büyümesine destek olmak ve ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız iş birlikleriyle oyunculara fayda sağlayacak projelere imza atıyoruz. 2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon liralık yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon liraya ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye'de espor pazarının gelişimi açısından önemli bir etkinlik olan Gaming İstanbul 2019 Fuarı'nda bir kez daha genç oyunseverlerle bir araya geldik. Onlara oyun paketlerimizi ve yeni kampanyalarımızı tanıttık. Son derece olumlu geri bildirimler aldık. Vodafone FreeZone olarak, oyun pazarının gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."