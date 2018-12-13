"Vodafone Altın Kulüp" üyesi kadınlar dijital geleceğe hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un kadın müşterileri için geliştirdiği “Vodafone Altın Kulüp” programının üye sayısı 500 bine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un, kadın müşterilerini dijital geleceğin imkanlarıyla buluşturmak amacıyla geliştirdiği “Vodafone Altın Kulüp” programının üye sayısı 500 bine ulaştı. Vodafone, bu programla, e-ticarete özel indirimli alışverişlerden kadınların sevdiği uygulamaların sınırsız sunulduğu internet paketlerine ve kadınlara özel mobil servislere kadar birçok özel fırsat ile kadınları dijital geleceğe hazırlıyor.

“Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlara, yeni marka iş birlikleriyle koton.com’da 100 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim, watsons.com.tr’de 50 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim, arzum.com.tr’de küçük ev aletlerinde yüzde 40 ek indirim, Tekzen Ev Dekorasyonu ve Yapı Market mağazasında Tekzen Kart’lılara 150 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim, happy.com.tr online market alışverişinde 150 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL indirim sunuluyor.

“Vodafone Altın Kulüp” üyeleri ayrıca, anlaşmalı sinemalarda 1 bedava sinema bileti ve Kahve Dünyası’nda 1 bedava kahve kazanırken, Burger King’de de 1 Whooper Jr. Menü aldığında ikincisini bedava alıyor.





- “Hedefimiz 1 milyon üye”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Altın Kulüp” ile kadınlara hem “tüketici dostu internet” hem de “bütçe dostu çözümler” sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Vodafone Altın Kulüp’ programımız 500 bin üyeye ulaşarak önemli bir başarı kaydetti. Hedefimiz, bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. Bu program çatısı altında Vodafone’lu kadınlara özel yeni teklif ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Tüm Vodafone’lu kadınların katılabildiği ‘Vodafone Altın Kulüp’ programı kapsamında kadın müşterilerimize çok özel fırsatlar sunuyoruz. Ayakkabıdan küçük ev aletlerine, geniş bir yelpazede sunduğumuz özel indirimlerle Vodafone’lu kadınların yükünü hafifletmek istiyoruz. Vodafone’lu kadın müşterilerimizi ‘Vodafone Altın Kulüp’ün ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyoruz.”





- Kadınlara özel tarife ve paketler





“Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlar, kendileri için özel olarak tasarlanmış tarife ve internet paketlerinden de yararlanabiliyor. Buna göre üyelere, “Aylık Altın Paket” ile 1 GB mobil internet, 500 dakika konuşma ve 100 SMS’in yanı sıra 12.00-16.00 saatleri arası Vodafone’lularla ücretsiz konuşma imkanı, “Altın İletişim Pass” ile 1 hafta boyunca geçerli sınırsız WhatsApp ve Messenger ve “Altın Sosyal Pass” ile 1 hafta boyunca geçerli sınırsız Facebook, Instagram ve Twitter sunuluyor. Vodafone Altın Kulüp üyesi kadınlar, Vodafone mağazalarının yanı sıra A101 mağazalarından da bu paketleri satın alabiliyor.





- Bilgi ve gelir servisleri





“Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlara mobil uygulamaların yanı sıra çeşitli bilgi ve gelir servisleri de sunuluyor. Üyeler, Kırmızı Işık ve İlk6Yıl mobil uygulamaları ile Kadın Sağlığı ve Bilgi Servisi, Hamileyim SMS Bilgi Servisi, Altın Sırlar Bilgi Servisi, Bebeğim ve Ben Bilgi Servisi ve Önce Kadın İlan Servisi’nden yararlanabiliyor.

“Vodafone Altın Kulüp” programına tüm Vodafone’lu kadınlar katılabiliyor. Kullandıkları tarifeden bağımsız olarak “Vodafone Altın Kulüp”e ücretsiz üye olmak isteyen Vodafone’lu kadınların ALTIN KULUP yazıp 7000’a SMS göndermesi yeterli oluyor. “Vodafone Altın Kulüp” programına “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden de üye olunabiliyor.