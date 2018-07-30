Vodafone Almanya, Mesut Özil’i reklam kampanyasından çıkardı
Mesut Özil kendisine karşı yürütülen ırkçı kampanya yürütülmesi nedeniyle Almanya Milli Takımı bırakmasının ardından Vodafone Almanya da reklam kampanyasından Özil'i çıkardığı öğrenildi.30 Temmuz 2018 Pazartesi 00:20
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kazandığımda Almanım, kaybettiğimde göçmenim" diyerek kendine uygulanan baskıyı anlattı ve Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
VODAFONE'UN REKLAM FİLMİ KARARI
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Vodafone'un Mesut Özil'i reklam kampanyasından çıkardığının haberini Twitter'dan duyurdu.
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