0553 313 94 23

Vodafone, 5G akıllı telefonları şebekesine bağlayan ilk operatör oldu

Vodafone, Mobil Dünya Kongresi öncesinde Madrid ve Barselona'da ilk ticari 5G akıllı telefon denemelerini başarıyla gerçekleştirerek 5G akıllı telefonları dünyada şebekesine bağlayan ilk operatör oldu

24 Şubat 2019 Pazar 13:19
Vodafone, 5G akıllı telefonları şebekesine bağlayan ilk operatör oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dünyada 5G akıllı telefonları canlı 5G şebekesine bağlayan ilk operatör oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl piyasaya sürülecek üç 5G akıllı telefon ile Barselona ve Madrid’de 4 hafta süren denemeleri başarıyla tamamlayan Vodafone, çalışmalar sırasında 4G’den 10 kata kadar daha yüksek 5G indirme hızlarından yararlanarak "kusursuz" bir 4K görüntülü çağrı da gerçekleştirdi.

Yarın İspanya’nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında şehir merkezinde 5G sinyali vermeye başlayan Vodafone, 2019’un ikinci yarısından itibaren birçok Avrupa şehrinde de 5G şebekesini devreye almaya hazırlanıyor. Mobil Dünya Kongresi süresince şehrin sokaklarında dolaşacak bir otomobil de şebekenin daha şimdiden sunduğu 1,5 Gbps hızları ölçüp bildirecek.

Vodafone, 5G teknolojisine uyumla ilgili çalışma ve denemelerine devam ediyor. Avrupa’daki 4G ayak izinin yüzde 98’inde tek radyo erişim şebekesine (Single RAN) yatırım yapan Vodafone, bu sayede mevcut 4G şebekesinin üzerine 5G’yi rahatlıkla ekleyebilecek. Şirketin halen Avrupa’nın belli başlı şehirlerindeki Single RAN baz istasyonlarının 3'te ikisinden fazlası, 5G şebeke hızlarını şimdiden destekleyecek taşıma gücüne sahip bulunuyor.


- Vodafone, 5G çalışmalarına aralıksız devam ediyor


Avrupa'daki en büyük pazarlarında 5G çalışmalarını aralıksız sürdüren Vodafone bu kapsamda, İtalya’daki ilk 5G şebekesini oluşturmak üzere Milano'da 90 milyon avroluk yatırımla şehrin yüzde 80’inden fazlasında 5G kapsaması sağladı. Vodafone, İtalya’da özel sektör ve kamu iş birliğiyle bugüne kadar sağlıktan güvenliğe, akıllı enerjiden akıllı şehirlere, taşımacılıktan imalata 31 adet 5G kullanım örneğini hayata geçirdi.

İngiltere’de ise 7 şehirde 5G’yi test eden Vodafone, Eylül 2018’de İngiltere ve Manchester City Kadın Futbol Takımı Kaptanı Steph Houghton’ın 11 yaşındaki taraftar Iris’e futbol tüyoları vermesi için ülkenin ilk holografik görüşmesini gerçekleştirdi. Vodafone Almanya, Düsseldorf yakınlarındaki 5G Mobilite Laboratuvarı ve araba test pistini kullanarak 5G standardını gelecekte ağa bağlı ve otonom sürüşe uygun hale getirme çalışmaları nedeniyle 2019’da uluslararası Paul Pietsch Ödülü’nü kazandı. Şirket, halen Alman yayıncı WDR ile 5G üzerinden ısmarlama video ve TV dağıtımını test ediyor.


- İspanya’da Vodafone 5G teknolojisi ile 5G cerrahi operasyonu gerçekleşecek


2018’deki Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın ilk 5G çağrısını gerçekleştiren Vodafone’un, İspanya’nın 6 şehrinde 5G baz istasyonları bulunuyor.

Şirket, İspanya’da aynı zamanda uzman bir cerrahın fiziki olarak ameliyatta bulunmadan 5G ile operasyona destek vermesini sağlamak üzere Barselona’daki L’Hopital Clinic ile birlikte çalışıyor.


- "Her geçen gün 5G’ye daha hazır hale geliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yerilen Vodafone Grup Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Johan Wibergh, 5G alanındaki çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone’un şebekeleri, her geçen gün 5G’ye daha hazır hale gelerek, zaman içinde tüketicilere, işletmelere ve topluma ciddi faydalar sağlamamıza imkan verecek. Bu yıl Avrupa’daki bazı şehirlerde 5G’yi hayata geçirmeden önce müşteri deneyimimizi optimize etmeye odaklanıyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:19
  1. 5 G
  2. Vodafone

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdek’te kar yağışı devam ediyor
    1. Erdek’te kar yağışı devam ediyor
    2. Kadın resim öğretmeninden..
    3. Tahmazoğlu, esnafla sohbet etti
    4. Resmi açıklama geldi: Başakşehir -..
    5. "Edebiyat, insanlığın en diri ve güçlü..
    6. Frenleri boşalan tır 2 otomobili..
    7. Burhaniye’de genç mühendis kalbine..
    8. Işık: "Biz tüm renklerimizle büyük ve..
    9. ÖSYM duyurdu: YKS başvuları ne zaman..
    10. İlk defa kayak merkezine giden..
    11. AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet..
    12. Engelli verilerini İBB ve Sağlık..
    13. Oy almak için atmayacakları takla..
    14. Fatih Terim Stadyumu’nda kar temizleme..
    15. Cami cemaatinden Başkan Şirin’e..
    16. Burhaniye adını güreşle duyuruyor
    17. TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu..
    18. Güvercinler görücüye çıktı
    19. Çanakkale'de fırtına ve kar yağışı..
    20. Asım’ın nesli salonlara sığmadı
    21. 28 yaşına giren Semih Kaya’nın doğum..
    22. Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1..
    23. "İmmünoterapi yönteminde yüzde 80'e..
    24. "El birliğiyle elimizden geleni..
    25. TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda..
    26. MHP Milletvekili Ersoy’un babası..
    27. İTSO’dan üyelerine ücretsiz gezi
    28. Leicester City'de Puel dönemi bitti
    29. Meclis yeni başkanını seçiyor
    30. TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı