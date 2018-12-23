THY- Euroleague
0553 313 94 23

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda rekor bağış

"Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda, sivil toplum kuruluşlarına 12 milyon 172 bin 597 lira bağış yapıldı - Toplanan bağış, yıllardır yapılan maratonda, STK'lar için toplanan en yüksek miktar oldu

23 Aralık 2018 Pazar 11:59
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda rekor bağış

İSTANBUL (AA) - Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye'nin geniş katılımlı spor etkinliği Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda, bu yıl sivil toplum kuruluşlarına rekor düzeyde bağış yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, farklı kategorilerde gerçekleşen maratona katılanlar, hem sporda hem de bağış toplamada birbiriyle yarıştı.

Organizasyona katılan kurum ve kişiler, bağış toplayan sivil toplum kuruluşlarına önemli destek sundu. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda kıtalararası yapılan maratondaki bağışlar, geçen yıla oranla yüzde 12 artış gösterdi.

Bu kapsamda, "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" sloganıyla 11 Kasım'da koşulan maratonda, STK'lara 12 milyon 172 bin 597 lira bağış yapıldı. Maratonda 2017'de 10 milyon 689 bin 618 lira bağış toplanmıştı.

Vodafone İstanbul Maratonu'na, bu yıl 100 ülkeden 30 bin çipli koşucu katılmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dereceye giren sporculara 4 milyon 990 bin 230 lira ödül dağıtmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 11:59
  1. 40. Maraton
  2. Bağış toplama
  3. İstanbul Maratonu
  4. STK'lar
  5. Vodafone
  6. yarış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    1. Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında..
    3. Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi..
    4. Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak
    5. Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına..
    6. FETÖ'cü komiser itiraf etti! Polis..
    7. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,..
    8. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. "Netanyahu modern zamanların..
    10. Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi
    11. Suriye sınırını geçmek isterken..
    12. Eski ahşap seçim sandıkları kedilere..
    13. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: "Soğuk..
    14. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
    15. Tüm vatandaşları ilgilendiren..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
    17. "ABD, Yüzyılın Anlaşması'yla İsrail'i..
    18. Kale Endüstri Holding'in ilk konsept..
    19. FETÖ, 'Çatı'ya ankesörle bağlanmış
    20. Öğrencileri taşıyan otobüs uçuruma..
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak