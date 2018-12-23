Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda rekor bağış

İSTANBUL (AA) - Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye'nin geniş katılımlı spor etkinliği Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda, bu yıl sivil toplum kuruluşlarına rekor düzeyde bağış yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, farklı kategorilerde gerçekleşen maratona katılanlar, hem sporda hem de bağış toplamada birbiriyle yarıştı.

Organizasyona katılan kurum ve kişiler, bağış toplayan sivil toplum kuruluşlarına önemli destek sundu. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda kıtalararası yapılan maratondaki bağışlar, geçen yıla oranla yüzde 12 artış gösterdi.

Bu kapsamda, "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" sloganıyla 11 Kasım'da koşulan maratonda, STK'lara 12 milyon 172 bin 597 lira bağış yapıldı. Maratonda 2017'de 10 milyon 689 bin 618 lira bağış toplanmıştı.

Vodafone İstanbul Maratonu'na, bu yıl 100 ülkeden 30 bin çipli koşucu katılmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dereceye giren sporculara 4 milyon 990 bin 230 lira ödül dağıtmıştı.