Türk teknik adam Arnavutluk'a gidiyor

Arnavut medyasında yer alan haberlere göre geçtiğimiz sezon ligde kötü bir sezon geçiren Vllaznia, en son 2013-2014 sezonunda İran Süper Ligi takımı Saipa'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Engin Fırat'ı istiyor.

Haberde, bir dönem Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan deneyimli teknik adamın Vllaznia'da sportif direktörlük veya teknik direktörlük yapacağı konuşuluyor.

Öte yandan Irak Milli Takımı'nın da Engin Fırat'a teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.