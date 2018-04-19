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Vladimir Putin'in makam aracı satışa çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir önceki makam aracı 8,5 milyon rubleye (139 bin dolar) satışa çıkarıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:27
Vladimir Putin'in makam aracı satışa çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'İn bir önceki makam aracı 139 bin dolara satışa çıktı. Auto.ru internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, Mercedes-Benz Pullman W220 S600, 2003 model aracın özel bir koleksiyonda bulunduğu belirtiliyor.

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88 bin kilometrede bulunan araç, 5.8 lt 367 beygirlik motora sahip.

İlanda, "Bu otomobil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde Kremlin garajında özel amaçlar için kullanıldı. Putin bu arabayla resmi ve gayriresmi toplantılara gitti." sözlerine yer verildi.

Sipariş üzerine Almanya'daki fabrikada zırhlı olarak üretilen araç, B7 seviye korumaya sahip.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:27
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