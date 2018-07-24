Vladimir Putin'den yardım istediler!

SABA'nın haberinde, Maşat'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı bir mektupla Yemen'deki krizin durdurulmasını istediği belirtildi.

Habere göre, Maşat mektubunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e yönelik saldırganlığı ve gerginliği tırmandırmaya yönelik adımlarına dikkat çekti.

Maşat, ABD'nin krizin daha da gerginleşmesini istediğini, Batı ülkelerinin Yemen ve tüm bölgeye kaos yaymayı amaçladığını vurguladı.

Maşat, daha önce benzer bir mektubu da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a göndermişti.