0553 313 94 23

Vladimir Putin’den emeklilik reformuna yumuşatma müdahalesi

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması tarafından hazırlanan taslağa göre Rusya’da erkek ve kadın çalışanların emeklilik yaşlarının arttırılması taslağına Rusya Devlet Başkanı Putin karşı çıktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:00
Vladimir Putin’den emeklilik reformuna yumuşatma müdahalesi

Rusya Devlet Duması tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan taslağa göre Rusya’da erkeklerin emeklilik yaşının 65’e kadınların emeklilik yaşının ise 63’e çıkarılması öneriliyordu. Rusya’da bu karar üzerine protesto gösterileri düzenlenmiş, taslağın geri çekilmesi talep edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması tarafından hazırlanan taslak metnin bir kısmına itiraz etti. Putin, taslağın erkekleri ilgilendiren kısmının aynen kabul edileceğini dile getirerek, “Erkeklerin 65 yaşında emekli olmasını gerektiren taslağı kabul edilebilir. Fakat kadınlar için emeklilik yaşı çok yüksek. Kadınların emeklilik yaşı taslaktakinden 5 yıl geriye çekilmeli” dedi.

ÇOCUKLU ANNELER DAHA ERKEN EMEKLİ OLACAK

Putin, kadınların emeklilik yaşlarının çocuklu annelerde daha da geri çekileceğini söyleyerek, “Kadınlarda emeklilik yaşı 58 yaş olacak. Rus kadın çalışanın eğer 3 çocuğu varsa 3 yıl daha erken emekli olabilecek. 4 çocuğu varsa 4 yıl erken, yani 54 yaşında emekli olacak. Bir kadın çalışanın 5 ve 5’ten fazla çocuğu varsa 50 yaşında emekli olabilecek” ifadelerini kullandı.

Devlet duması tarafından taslak metin üzerinde yeniden çalışılacak, Putin’in talep ettiği doğrultuda değişiklikler tamamlanarak Putin’in imzası beklenecek. Rusya’daki emeklilik sisteminin 2019 yılından itibaren kademeli olarak hayata geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:00
  1. emeklilik yaşı
  2. Rusya
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!
    1. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    2. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    3. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    4. Soma faciasında gerekçeli karar..
    5. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    6. İstanbul KYK yurtları
    7. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    8. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    9. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    10. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    11. Gadiri hum bayramı nedir?
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    14. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    15. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    16. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    17. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    18. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    19. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    20. 37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor