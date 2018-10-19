Vladimir Putin: Türkiye'ye minnettarım

Soçi'de düzenlenen Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nde önemli açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'den övgülerle bahsetti.

Suriye'de yaşanan iç savaşın sonlandırılması için Türkiye'nin oynadığı rolün önemine dikkat çeken Putin, İdlib anlaşmasına da değindi.

"Türkiye'ye minnetarız''

Rus Lideri, "Anlaşma tam olarak uygulanmadı. Türkiye bunu uygulamak için her şeyi yapıyor. Çabaları ve iyi niyetleri için Türkiye'ye minnettarız. İdlib'de işler kolay değildir." ifadelerini kullandı.

ABD de memnun

ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'nin İdlib konusunda gösterdiği başarıdan dolayı fazlasıyla memnun olduğunu dile getirmişti.

"CHP neden sessiz''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise İdlib konusunda gösterilen başarıya dünyadan tebrikler geldiğini fakat ana muhalefet partisi CHP'nin konuyla ilgili tek bir açıklama yapmadığını dile getirmişti.