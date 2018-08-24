Vladimir Putin: Türkiye ile ilişkilerimiz derinleşiyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor." dedi.24 Ağustos 2018 Cuma 16:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
Türkiye-Rusya ilişkilerinin kapsamlı bir özellik kazandığını vurgulayan Rus lider, Moskova ve Ankara'nın Suriye krizini çözmek için derin ekonomik işbirliği yapabileceğini söyledi.
Rus lider, "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor" dedi.
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