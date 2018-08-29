Vladimir Putin tüm tartışmalara nokta koydu!

Rusya Devlet Duması tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan taslağa göre Rusya'da erkeklerin emeklilik yaşının 65'e, kadınların emeklilik yaşının ise 63'e çıkarılması öneriliyordu. Rusya'da bu karar üzerine protesto gösterileri düzenlenmiş, taslağın geri çekilmesi talep edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması tarafından hazırlanan taslak metnin bir kısmına itiraz etti. Putin, taslağın erkekleri ilgilendiren kısmının aynen kabul edileceğini dile getirerek, "Erkeklerin 65 yaşında emekli olmasını gerektiren taslağı kabul edilebilir. Fakat kadınlar için emeklilik yaşı çok yüksek. Kadınların emeklilik yaşı taslaktakinden 5 yıl geriye çekilmeli" dedi.



ÇOCUKLU ANNELER DAHA ERKEN EMEKLİ OLACAK

Putin, kadınların emeklilik yaşlarının çocuklu annelerde daha da geri çekileceğini söyleyerek, "Kadınlarda emeklilik yaşı 58 yaş olacak. Rus kadın çalışanın eğer 3 çocuğu varsa 3 yıl daha erken emekli olabilecek. 4 çocuğu varsa 4 yıl erken, yani 54 yaşında emekli olacak. Bir kadın çalışanın 5 ve 5'ten fazla çocuğu varsa 50 yaşında emekli olabilecek" ifadelerini kullandı. Devlet duması tarafından taslak metin üzerinde yeniden çalışılacak, Putin’in talep ettiği doğrultuda değişiklikler tamamlanarak Putin’in imzası beklenecek. Rusya’daki emeklilik sisteminin 2019 yılından itibaren kademeli olarak hayata geçmesi bekleniyor.

KAYNAK: İHA