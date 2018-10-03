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Vladimir Putin ona çok sert çıktı: Alçak ve hain

Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere’de zehirlenen çifte ajan Skripal’ın anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak olduğunu söyledi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:23
Vladimir Putin ona çok sert çıktı: Alçak ve hain

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere’de zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal’ın "insan hakları savunucusu" olarak gösterilmeye çalışıldığını savunarak, "Kendisi anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak. Bu konuda hakkındaki spekülasyonlar ne kadar erken biterse o kadar iyi." dedi.  

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında katıldığı bir panelde küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Skripal olayının yapay bir şekilde abartıldığını öne süren Putin, "Haberlere baktığımda, sanki Skripal’in bir çeşit insan hakları savunucusu olarak gösterilmeye çalışıldığını görüyorum." diye konuştu.

Skripal etrafında gelişen olayların eninde sonunda sona ereceğini anlatan Putin, "Kendisi anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak. Bu konuda hakkındaki spekülasyonlar ne kadar erken biterse o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

Bazı insanların gelip Skripal gibi evsizleri zehirleyecekleri fikrini saçma bulduğunu belirten Putin, "Daha önce söylediğim gibi, kendisi bir haindi ve yakalandı. Burada 5 yıl hapiste kaldıktan sonra onu bıraktık. Bu kadar." dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:23
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