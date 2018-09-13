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Vladimir Putin mevzileri bizzat denetledi! AB endişelendi

Rusya Savunma Bakanlığı "Vostok 2018 (Doğu 2018)" tatbikatlarının ana aşamasının sona erdiğini duyurdu.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:53
Vladimir Putin mevzileri bizzat denetledi! AB endişelendi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı tatbikatların bu aşamasında "Askerlerin saldırıyı geri püskürttükleri, birliklerin saldırıya geçişini düzenledikleri ve rakibin önemli birliklerine son darbeyi vurdukları" belirtildi.

Ana aşamanın sona ermesine özel olarak "Tsugol" poligonunda Doğu Askeri Okrugu ve Merkez Askeri Okrugu’nun askerleri ile Çin ve Moğolistan’ın birliklerinin geçidi düzenlendi ve askeri araçlar sergilendi.

Tören geçidinde, özellikle T-72B3 tankları, BMP-3, BTR-80, BTR-82 ve BMD-4M savaş araçları yer aldı.

AB'DEN "ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMALARI

Rusya, son 40 yılın en büyük tatbikatını gerçekleştiriyor. S-400'lerin ortaya çıkışı sonrası NATO ve Avrupa'da "endişeliyiz" açıklamaları gelmeye başladı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ve ordunun üçte birinin katıldığı tatbikat, 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yönettiği tatbikatın amacı ise birliklerin kullanımını ve ordunun kara, hava ve donanma güçlerinin becerilerini geliştirmek.

SON 40 YILIN EN BÜYÜK TATBİKATI

Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında yapılan Zapad-81 tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat Vostok-2018'de 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

S-400'LER ORTAYA ÇIKTI

Ruslar, Vostok-2018'de S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri gövde gösterisi yaptı

KAYNAK: AJANSLAR

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:53
  1. rusya
  2. Putin
  3. moğolistan
  4. s-400
  5. s-300
  6. Zapad-81
  7. Vostok-2018
  8. DÜNYA Haberleri

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