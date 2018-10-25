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Vladimir Putin: İtalya da Türk Akım'a katılacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, İtalya'nın Türk Akım projesinde güzergahları değerlendirdiğini açıkladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:03
Vladimir Putin: İtalya da Türk Akım'a katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya’nın, İtalya’nın Türk Akımı boru hattı projesine dahil olma imkanını değerlendirdiğini açıkladı.

Putin, bu aşamada "altyapıyı ilgilendiren konuların" ve İtalya’nın "boru hattına bağlanma seçenekleri"nin araştırıldığını belirtti.

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmeleri sonucunda düzenlenen basın toplantısında, "Bu, Bulgaristan üzerinden olabilir. Hatta Sırbistan, Macaristan veya Yunanistan üzerinden olabilir" dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Akım projesi olayının tekrarlanmaması amacıyla Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin Türk Akımı projesine katılımının sadece garanti verilmesi halinde mümkün olduğunun altını çizdi.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:03
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. İtalya

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