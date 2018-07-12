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Vladimir Putin İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Velayeti'yle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran dini lideri Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'yi kabul etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:13
Vladimir Putin İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Velayeti'yle görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı’nda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti’yi kabul etti.

Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu.

Ayrıca İran tarafından Hamaney’in danışmanlarından Ali Asgar Fathi Sarbangoli ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai de görüşmeye katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı görüşmede Suriye’deki İran güçlerinin varlığını tartışmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:13
  1. Suriye
  2. İran
  3. Rusya
  4. Uşak
  5. Sergey Lavrov
  6. İsrail
  7. Netanyahu

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