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Vladimir Putin ile bir ayda üçüncü buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı son bir ayda üçüncü defa yüz yüze görüşecek.

18 Kasım 2018 Pazar 08:57
Vladimir Putin ile bir ayda üçüncü buluşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Karadeniz’in altından geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için yarın İstanbul’a gelecek. Putin, tören vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek. Putin ve Erdoğan törene İstanbul'dan video konferans yoluyla katılacak. İki liderin görüşmesinde ele alacakları konuların başında Suriye’deki son gelişmeler gelirken, İdlib’deki gelişmelere ise özel bir yer verilmesi bekleniyor. Görüşmede eylül ayından Soçi’de iki ülkenin mutabık kaldığı İdlib yol haritası ve sahadaki gelişmelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca terör örgütü PYD/YPG’in Fırat’ın doğusunda kontrol ettiği alanlardaki durumun da gündeme gelmesi öngörülüyor.
Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinde Türk vatandaşlarına yönelik vize rejimin kaldırılmasının da gündeme gelmesi öngörülüyor. Vizelerin kaldırılması için ilerleme sağlanmasının yakın olduğu resmî makamlarca bildirilirken, ilk aşamada hizmet ve hususi pasaportlarla lojistik sektör ve kamyon şoförlerini vizeden muaf olması planlanıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki enerji, ekonomi ve savunma alanındaki işbirliği de ele alınacak.

İSTANBUL’DA İKİNCİ GÖRÜŞME
Türkiye ile Rusya arasında ilişkiler enerjiden ekonomiye, ticaretten savunma sanayine kadar son yıllarda giderek derinleşirken Putin ve Erdoğan'ın da temas trafiği hızlandı. 27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvede bir araya gelen iki lider, geçtiğimiz hafta sonu Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle Paris’te düzenlenen anma töreninde kısa bir görüşme yapmıştı. Yarınki görüşme ile Erdoğan-Putin son bir ay içerisinde üçüncü defa buluşmuş olacak.

Açılışı Erdoğan ve Putin yapacak
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Karadeniz tabanından ilerleyerek Rusya’dan Türkiye’ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak.
TürkAkım’ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. Proje yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in de katıldığı törenle tamamlanmış olacak.
Bu dev projede, yaklaşık 4 cm kalınlığında özel bir çelikten üretilen, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığındaki borular, inşaat gemisinde birbirine kaynaklanarak birleştirilip deniz tabanına yerleştirildi. 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi.
TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi Türkiye’nin batısındaki yüksek nüfuslu sanayi kentlerine doğalgaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.
Aktarılacak yıllık 31,5 milyar metreküp doğalgazın yarısı Türkiye’de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa’ya aktarılacak. 31,5 milyar metreküp doğalgaz, 15 milyon hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek bir miktar.
Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaatının da bitmesinin ardından TürkAkım projesi 2019 yılı içerisinde kara-deniz bağlantılarının gerçekleştirilmesiyle tamamlanacak.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:57
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. erdoğan
  6. putin
  7. erdoğan putin görüşmesi

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