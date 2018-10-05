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Vladimir Putin Hindistan'da: Daha üstün S-400'ler masada!

Hindistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.

05 Ekim 2018 Cuma 10:22
Vladimir Putin Hindistan'da: Daha üstün S-400'ler masada!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi’ye geldi. Putin programı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Putin’e Hindistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov gibi önemli isimlerin de bulunduğu üst düzey bir heyetin eşlik ettiği aktarıldı.

ASKERİ- TEKNİK İŞBİRLİĞİ MASADA

Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyareti kapsamında üst düzey temaslar yapacak. Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meselelerin ele alınacak. Ayrıca planlanan görüşmelerde askeri- teknik işbirliğinin ve iki ülkenin ordularının ortak etkinliklerinin de tartışılması planlanıyor.

20 FARKLI ANLAŞMA İMZALANACAK

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak. Putin'in ziyareti esnasında imzalanması beklenen en önemli belgelerden birisi, 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme olacak.

5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu bildiriliyor. Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor.

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:22
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